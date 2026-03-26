«Дом офицеров» в Ярославле и сельский ФАП исключат из плана приватизации

В Ярославскую областную думу внесены поправки в закон о прогнозном плане приватизации, которым предлагается исключить из списка объект культурного наследия «Дом Шубиных» в Ярославле, более известный как «Дом офицеров», и имущественный комплекс в селе Марково Ростовского округа, включающий фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Дом офицеров» (улица Советская, 19/11) решили не продавать, так как готовые взяться за восстановление инвесторы пожелали, чтобы объект сохранили в областной собственности. Там останутся общественные организации, туда же переедет областное министерство молодежной политики.

Имущественный комплекс в Марково тоже решили не продавать. Как пояснил губернатор, объект передадут в собственность муниципалитета.

Сейчас в прогнозном плане приватизации 82 пункта, законопроектом предлагается включить теперь 16, а не 18 объектов. В частности, в Ярославле на продажу планируют выставить нежилое здание с земельным участком на улице Волкова, 6а, известное как дом Клирикова, а также здание больницы № 7 на улице Здоровья, 10.

Алла Чижова