Прогнозный план приватизации Ярославской области расширится до 100 объектов

В Ярославской области в план приватизации на 2026 год и плановые 2027 и 2028 годы предлагают включить 17 объектов. В случае принятия закона план расширится до 100 объектов. Проект закона губернатор Михаил Евраев уже внес в облдуму.

Фото: Правительство Ярославской области

В частности, в Ярославле на продажу планируют выставить нежилое здание с земельным участком на улице Волкова, 6а, известное как дом Клирикова, помещения дома Шубиных на улице Советской, 19/11, где сейчас находится «Центр патриотического воспитания», а также здание больницы № 7 на улице Здоровья, 10.

В число предлагаемых для включения в план также входят здание терапевтического корпуса в Ростове Великом на улице Ленинской, 40, объект незавершенного строительства в Угличе на улице Сосновой, здание учебно-курсового комбината агропрома в поселке Лесная Поляна, 11, дом лесной пропаганды в Переславле на улице Железнодорожной, 1.

К реализации через торги планируются здания ФАПов в селе Воскресенское в Октябрьском сельском поселении Некоузского округа на улице Центральной, 72, в селе Марково, 18б Ростовского округа, в селе Спас-Ильдь, 20, в Некоузском округе.

Как отметил губернатор Михаил Евраев, реализация нового плана приватизации в 2026 году может принести региону около 2 млрд руб., в 2027-м и 2028-м — еще по 800 млн руб.

«Недвижимость возвращается в хозяйственный оборот, инвесторы реализуют бизнес-проекты, укрепляют материальное и социальное благополучие жителей», — подчеркнул губернатор.

Алла Чижова