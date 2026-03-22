В Ярославле передумали продавать «Дом офицеров»

В Ярославле не будут продавать объект культурного наследия «Дом Шубиных» (улица Советская, 19/11), более известный местным жителям как «Дом офицеров». Как объяснил губернатор Михаил Евраев, инвесторы пожелали, чтобы историческое здание осталось в областной собственности.

«Несколько инвесторов заинтересовались Домом офицеров на Советской улице в Ярославле и готовы взяться за его восстановление. Инвесторы готовы поэтапно провести полноценный ремонт как снаружи, так и внутри, при условии, что здание останется в областной собственности»,— написал Михаил Евраев.

Он добавил, что в здании останутся Центр патриотического воспитания, региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и «Волонтеры Победы», региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО, отряд «Правопорядок», музей локальных военных конфликтов. Кроме того, в историческое здание переедет областное министерство молодежной политики.

Помещения «Дома Шубиных» были включены в областной план приватизации на 2026 год и плановые 2027 и 2028 годы. Здание хотели продать из-за высокой стоимости восстановительных работ.

Алла Чижова