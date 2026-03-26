Союз дорожников рухнул под иском

В Краснодаре начался процесс по иску прокуратуры об изъятии в казну имущества ассоциации «Союз дорожников Кубани» и фонда «Моя Кубань», а также о ликвидации обеих организаций, фигурирующих в уголовном деле экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. По мнению надзора, обе структуры были частью коррупционной схемы: отраслевой союз обеспечивал допуск к госконтрактам определенных компаний, фонд получил откаты под видом благотворительных взносов.

Экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский

На первое заседание 26 марта в Первомайский райсуд Краснодара приехали представители ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей “Союз дорожников Кубани”». Второй ответчик — фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» — на процесс не явился, в связи с чем судья Виталий Кожевников объявил перерыв до 9 апреля.

Иск об обращении в доход РФ имущества ассоциации «Союз дорожников Кубани» и фонда «Моя Кубань», а также ликвидации обеих организаций инициировала прокуратура Краснодарского края. Присутствовавший на процессе представитель надзора не ответил на вопрос “Ъ” о причинах обращения в суд. Глава ассоциации «Союз дорожников Кубани» Ирина Тарасова объяснила, что иск основывается на утверждении прокуратуры о негативном влиянии отраслевой ассоциации на участников рынка. Руководитель союза не признает требований надзора о ликвидации организации. Что касается изъятия имущества, то госпожа Тарасова выразила недоумение по этому поводу.

«У Союза дорожников Кубани нет собственного имущества, мы — общественная организация, наши активы — членство участников рынка»,— пояснила собеседница “Ъ”.

Ассоциация «Союз дорожников Кубани» и фонд «Моя Кубань» оказались в центре внимания в связи с расследованием уголовного дела о масштабной коррупции в дорожно-строительной отрасли Краснодарского края. Главной фигурой в коррупционной цепочке следствие считает Анатолия Вороновского, который до 2021 года занимал должность вице-губернатора Кубани по вопросам развития транспорта, а затем стал депутатом Госдумы. Анатолий Вороновский был лишен депутатского статуса и арестован в декабре 2025 года, его обвиняют в получении особо крупной взятки.

По мнению правоохранительных и надзорных органов, в Краснодарском крае с 2015 года действовал негласный порядок распределения подрядов на строительство дорог по указанию господина Вороновского и его приближенных. Эти факты подтвердили участники процесса по иску Генпрокуратуры, который завершился 19 февраля в Центральном райсуде Сочи изъятием имущества Анатолия Вороновского и его доверенных лиц общей стоимостью 23,3 млрд руб.

По словам свидетелей, ассоциация «Союз дорожников Кубани» являлась важным элементом в коррупционной схеме.

Андрей Дорошенко, впоследствии депутат Госдумы, и Александр Карпенко, до последнего времени депутат краевого заксобрания, руководившие союзом в разные годы, привлекали подрядчиков, распределяли между ними заказы и устанавливали размер откатов для господина Вороновского.

Для распоряжения незаконно полученными средствами был создан фонд «Моя Кубань», которым руководил Андрей Московченко. Формальным предлогом для создания фонда было финансирование строительства парка «Патриот». Бывший директор ГУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбий Напсо рассказал, что через Андрея Московченко «транслировались поручения» Анатолия Вороновского. «Часть откатов перечислялась в фонд или на какие-то подконтрольные фирмы, у них заставляли брать материал, ГСМ по завышенной цене. А остальное несли кэшем Московченко»,— пояснил господин Напсо на процессе в Сочи в феврале. Через структуры фонда «Моя Кубань» в теневой оборот ежегодно выводилось до 2 млрд руб. Такую оценку высказали участники судебного процесса по иску Генпрокуратуры.

25 марта объединенная пресс-служба судов края сообщила о первом официально установленном коррупционном эпизоде с участием фонда «Моя Кубань»: компания «Кубаньдорснаб» была оштрафована на 20 млн руб. за передачу незаконного вознаграждения от имени юридического лица. Суд признал, что в 2023 году «Кубаньдорснаб» перечислил в фонд якобы благотворительный взнос на 20 млн руб., который на самом деле представлял собой откат для руководства дорожной отрасли.

Анна Перова, Краснодар; Мария Локотецкая