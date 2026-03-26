Делегация Госдумы начала переговоры с американскими конгрессменами в Вашингтоне

В Вашингтоне начались переговоры делегации Госдумы с американскими конгрессменами. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты Борис Чернышов в Telegram-канале. По его словам, с американской стороны во встрече участвуют и республиканцы, и демократы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы прилетели на переговоры без иллюзий, но с четкой позицией и готовностью к откровенному диалогу»,— сказал господин Чернышов ТАСС. По его словам, цель встречи — заложить основу диалога России и США по парламентской линии. «Ключевой целью ставим донести позицию нашей страны и наших граждан. Хотим, чтобы этот диалог строился на принципах уважения и равенства»,— добавил Борис Чернышов.

По информации «Ъ», российскую делегацию возглавляет Вячеслав Никонов. Помимо Бориса Чернышова, в нее вошли Светлана Журова, Владимир Исаков и Михаил Делягин.