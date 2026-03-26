Защита Бутягина: консульство РФ наладило почтовую переписку с археологом

Сотрудники российского консульства наладили переписку с археологом Александром Бутягиным, которого 18 марта суд Польши разрешил экстрадировать на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина».

Археолог Александр Бутягин (в центре)

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters Археолог Александр Бутягин (в центре)

В письмах Александр Бутягин рассказал о том, как проходит его пребывание в СИЗО. «Нас трое. Подавляющее большинство нашего времени мы проводим в камере. Это помещение 6 на 3 метра… У стены, где нет туалета, стоят двухъярусные железные койки. Я живу на верхней койке у окна, мне там нравится. Вижу над собой потолок, а не железный низ верхней койки. Окно закрыто решеткой: снаружи большой и маленькой, и еще одной внутри, которая дает возможность только дотянуться до ручки»,— сообщил археолог.

По словам российского ученого, подъем в СИЗО — в 6 утра. Затем следуют завтрак, прогулка, обед, через несколько часов ужин. В 22:00 — отбой. «И так день за днем. Два раза в неделю дают помыться 10 минут (вода обычно как кипяток, не регулируется) и также два раза в неделю — поразмяться игрой в пинг-понг по одному часу»,— рассказал он. Прогулки обычно проходят час в день в любую погоду. Александр Бутягин отметил, что здоров, однако «теряет время безвозвратно».

Археолог сообщил, что во время пребывания в СИЗО написал две книги: «Искусство с точки зрения археологии» и «Древняя Греция в 50 предметах. От амфоры до Антикиферы».

Александра Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года, когда он направлялся из Нидерландов на Балканы. Украина заочно обвинила его в повреждении объекта культурного наследия из-за раскопок, которые он проводил в Крыму после 2014 года. Согласно утверждению украинской стороны, ущерб составил 369 млн руб. Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение суда Варшавы и добиваться его отмены.

