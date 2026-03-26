Премьер-министр Польши рассказал о планах по стабилизации цен на топливо

Правительство Польши снизит ставку НДС на топливо с 23% до 8% из-за роста цен. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Также будет до минимума снижен акцизный налог на бензин.

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Господин Туск добавил, что правительство начнет ограничивать цены на топливо. По его словам, верхний потолок цен будет устанавливаться на ежедневной основе. Польский премьер заявил, что цены на топливо в стране должны снизиться на 1,20 польских злотых (26,7 руб.) за литр.

Дональд Туск отметил, что правительство без колебаний примет меры, если потребуется помешать иностранным водителям покупать избыточное количество топлива в стране.

«Если окажется, что топливный туризм достигает тревожных масштабов, мы отреагируем»,— заявил господин Туск (цитата по Reuters). Польша изучает меры, уже принятые Словакией, и все шаги должны быть юридически обоснованными, заключил премьер.

18 марта правительство Словакии на 30 дней ограничило продажу и вывоз дизельного топлива. На одной АЗС можно заправить только топливный бак автомобиля и одну переносную канистру объемом не более 10 л. Для машин, не зарегистрированных в стране, установят специальные цены. Причинами ограничений словацкие власти назвали перебои с поставками нефти и нестабильность на энергорынке из-за остановки транзита по трубопроводу «Дружба» и военной операции США и Израиля в Иране.