Словакия временно ограничила продажу дизтоплива из-за остановки транзита нефти

Правительство Словакии на 30 дней ограничило продажу и вывоз дизельного топлива. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо после внеочередного заседания кабмина.

Теперь на одной заправке можно заправить только топливный бак автомобиля и одну переносную канистру объемом не более 10 литров. Также вводится запрет на вывоз дизтоплива за пределы страны и устанавливаются специальные цены для машин, не зарегистрированных в Словакии.

Причиной стали перебои с поставками нефти после того, как Украина 27 января остановила транзит по трубопроводу «Дружба». В Киеве объяснили это повреждением трубы, однако в Братиславе уверены, что нефтепровод работает, а остановка — политическое решение, цель которого — шантаж. На ситуацию также повлияла военная операция США и Израиля против Ирана, вызвавшая нестабильность на энергетическом рынке.

Темпы роста цен на горючее в Словакии пока остаются одними из самых низких в Европе, но власти решили принять превентивные меры, чтобы избежать дефицита и спекуляций. Ограничения будут действовать в течение месяца, после чего правительство оценит их эффективность.