Лавров: РФ сохраняет мораторий на нарушения ДСНВ, пока его не нарушает США

Россия будет сохранять мораторий на превышение лимитов, установленный Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений(ДСНВ), если США не выйдут за установленные ограничения. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании в Госдуме.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Глава дипведомства подчеркнул, что инициатива президента РФ Владимира Путина о продолжении добровольного соблюдения ограничений договора не получила официального ответа от США. «Не добавляет оптимизма непростая ситуация в сфере стратегической стабильности, в деградации которой ряд европейских русофобов безосновательно обвиняют именно Россию»,— добавил Сергей Лавров.

5 февраля завершился срок действия ДСНВ, который был подписан 8 апреля 2010 года президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Начиная с 2023 года соглашение фактически носило формальный характер, однако стороны продолжали соблюдать установленные им лимиты на количество боезарядов, носителей и пусковых установок.

Влас Северин