Суд отменил арест средств ЮГК на 32 млрд рублей

Арест денежных средств ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) отменен по определению Московского городского суда, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.

Он был наложен 13 марта на сумму 32,1 млрд руб. Суд также обязал компанию перечислить на депозит нераспределенную прибыль. В день блокировки счетов ЮГК и аффилированные структуры открыли кредитные линии на 22,4 млрд руб.

Управляющая компания ЮГК перешла в доход государства после разбирательств вокруг бывшего президента компании Константина Струкова. По данным Генпрокуратуры, он незаконно получил контроль над активами, используя должностное положение.

