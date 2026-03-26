Путин предостерег от «попыток проесть» лишние доходы от роста цен на нефть и газ

Бизнесу следует сохранять благоразумие в вопросе использования дополнительных доходов, полученных от роста цен на нефть и газ в начале 2026 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

По словам главы государства, в нынешней ситуации может появиться соблазн получить «конъюнктурные доходы и их проесть». Этого следует избегать, убежден господин Путин.

«Нужно сохранять благоразумие. Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую»,— сказал российский президент. Поэтому, добавил Владимир Путин, необходимо придерживаться «умеренного консерватизма» в расходах.

На совещании по экономическим вопросам 23 марта глава государства призвал правительство принимать «взвешенные решения» по доходам, возникшим из-за роста мировых нефтегазовых котировок. Владимир Путин предложил нефтяным компаниям направить допдоходы на погашение кредитов, назвав такой шаг зрелым.

Цены на энергоресурсы резко выросли после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ответ на атаки республика фактически ограничила судоходство в Ормузском проливе — ключевом маршруте для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. По состоянию на 11:35 мск 26 марта, нефть марки Brent на бирже ICE торговалась на уровне $106 за баррель.