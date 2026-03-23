Путин потребовал «взвешенных решений» по доходам от роста нефтегазовых котировок

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам вновь потребовал от правительства принять «взвешенные решения» по доходам, которые появились из-за роста мировых нефтегазовых котировок.

Совещание у президента России Владимира Путина по экономическим вопросам с членами правительства

Фото: пресс-служба президента РФ

«В части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам, чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны», — сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он отметил, что правительство России уже проводит такую работу.

Господин Путин также вновь призвал нефтяные компании направить допдоходы на погашение кредитов. Президент подчеркнул, что «такое решение было бы зрелым».

Цены на нефть растут после начала военной операции США и Израиля против Ирана. По данным Investing.com на 13:50 мск, котировки Brent превышали $105 за баррель. Цены на нефть находятся вблизи максимальных значений с июля 2022 года.