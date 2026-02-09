Кадыров назвал вбросом сообщения о ДТП с участием его сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о том, что его сын Адам Кадыров попал в аварию. Об этом глава республики заявил во время встречи с прокурором Чечни Арсаном Адаевым. Информацию о ДТП Рамзан Кадыров назвал «вбросом».

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека... Откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях»,— сказал господин Кадыров. Запись со встречи была опубликована в его Telegram-канале.

Информация о том, что Адам Кадыров пострадал в ДТП в Грозном, распространилась вечером 16 января. После этих слухов глава Чечни опубликовал видео рабочей встречи с участием своего сына. На ней Адама Кадырова наградили медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Глава республики не уточнил, когда состоялось указанное совещание и награждение.

Утром 17 января «Лента.ру» со ссылкой на данные Flightradar24 сообщила, что в Грозный прилетал самолет Ан-148-100ЕМ, который используется МЧС. По данным сервиса, борт вскоре вылетел в Москву и приземлился во Внуково в 01:10 мск. Ни МЧС, ни власти Чечни не подтверждали, что рейс был связан с конкретным пациентом.