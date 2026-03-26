В Оренбуржье из-за паводка закрыли еще два моста

В четверг, 26 марта, прекращено движение по двум мостам в Новосергиевском и Первомайском районах из-за прохождения ледохода и высокой воды. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

С 16:00 (MSK+2) прекращено движение по низководному затопляемому мосту через р. Киндельку на 3 км автодороги Кулагино — Дедово в Новосергиевском районе. С 16:30 закрыт мост через р. Чаган на 2 км дороги «Подъезд к пос. Новая Жизнь».

Ранее сообщалось, что с 24 марта закрыли для движения транспорта участок дороги в Кваркенском районе на 8 км подъезда к с. Болотовск из-за перелива талых вод. В тот же день был закрыт мост через р. Урал. С 25 марта прекращено движение транспорта по низководному затопляемому мосту через р. Салмыш.

Руфия Кутляева