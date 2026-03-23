В Оренбуржье с 24 марта будет закрыт мост на период весеннего паводка

На время прохождения ледохода и высокой воды в период весеннего паводка с 10:00 (MSK+2) 24 марта будет прекращено движение для всех видов транспорта по затопляемому низководному мосту через р. Урал. Об этом сообщает департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья.

Речь идет о мосте на участке автодороги общего пользования межмуниципального значения подъезд к с. Нижнеозерное от автодороги А-305 Оренбург-Илек-граница с Республикой Казахстан км 8+600 в Илекском районе.

Руфия Кутляева