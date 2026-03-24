В Оренбуржье из-за подъема талых вод закрывается участок дороги в Кваркенском районе

Во вторник, 24 марта, на дорогах Оренбургской области зафиксирован первый перелив талых вод через проезжую часть. Произошло это в Кваркенском районе на 8 км подъезда к с. Болотовск. Движение транспорта по участку прекращено с 11:30 (MSK+2). Об этом сообщает минстрой региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что ширина перелива составляет 40 м.

Кроме этого, с 17:00 будет закрыт низководный мост через р. Урал, расположенный на 15 км автомобильной дороги Уральское — Уртазым в Кваркенском районе.

К демонтажу подготовили понтонный мост через р. Илек на дороге Покровка — Дивнополье в Соль-Илецком муниципальном округе. На время паводка связь с тремя селами левого берега реки будет осуществляться с помощью временной лодочной переправы.

Руфия Кутляева