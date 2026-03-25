В Оренбуржье на время паводка закрыт еще один мост

В среду, 25 марта, с 17:00 (MSK+2) прекращено движение транспорта по низководному затопляемому мосту через р. Салмыш, который находится на 1 км автодороги Буланово – Ильинка в Октябрьском районе. Ограничение связано с прохождением ледохода и высокой водой. Об этом сообщает правительство региона.

На сегодняшний день в трех муниципальных образованиях Оренбуржья закрыты три низководных моста и один участок дороги с переливом талых вод через проезжую часть.

Ранее сообщалось о переливе талых вод через проезжую часть в Кваркенском районе на 8 км подъезда к с. Болотовск. В связи с этим участок дороги закрыт. Также закрыт мост через р. Урал с 24 марта.

