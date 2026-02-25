Новак не исключил нового запрета на экспорт топлива из России

Правительство России не исключает запрета на экспорт топлива в будущем, однако сейчас такой необходимости нет. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Это механизм, который может быть принят как в одну сторону, так и в другую. На сегодняшний день у нас избыток топлива, поэтому для производителей топлива открыт экспорт,— сказал господин Новак ( цитата по ТАСС).— Дальше будем мониторить ситуацию, исходя из баланса спроса и предложения».

Российский вице-премьер отметил, что ситуация на российском рынке топлива стабильная. Объемы производства позволяют не только обеспечивать спрос, но и накапливать запасы на период повышенного летнего спроса. По словам господина Новака, период частичного дефицита топлива на внутреннем рынке пройден.

Полный запрет на экспорт бензина был введен 31 августа 2025 года из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. Его сняли в конце января. До этого — с июля 2025 года — действовал ограниченный запрет на экспорт бензина только для трейдеров, но мера не принесла ожидаемого эффекта, из-за чего ограничения ужесточили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо снова на плаву».