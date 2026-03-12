Минцифры поддержало идею разблокировки карт через «Госуслуги»

Минцифры совместно с Центробанком (ЦБ) прорабатывают возможность разблокировки банковских карт через портал «Госуслуги». Об этом сказано в ответе главы министерства Максута Шадаева на запрос депутатов от «Новых людей».

Фракция во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложила создать на «Госуслугах» единое окно для подачи заявлений о разблокировке счетов и банковских карт. Депутаты считают, что это упростит идентификацию граждан и контроль сроков рассмотрения обращений банками. Сейчас процедура восстановления доступа к средствам может быть затруднена, даже если никакого мошенничества не было, отмечалось в обращении «Новых людей».

«Минцифры России концептуально поддерживает предлагаемые меры и выражает признательность за данную инициативу... Полагаем, что реализация данных мер будет способствовать более эффективной защите законных прав и интересов граждан»,— ответил господин Шадаев (цитата по ТАСС).

В августе 2025 года Минцифры представило второй пакет мер для борьбы с кибермошенничеством. Одна из инициатив — упрощение восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах» в случае блокировки из-за мошенничества.

