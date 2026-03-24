Шри-Ланка и Россия начали межправительственные переговоры о поставках нефти

Шри-Ланка и Россия начали официальные переговоры на уровне правительств о поставках нефти островному государству. Об этом на брифинге сообщил представитель правительства Шри-Ланки Налинда Джаятисса.

«Ранее нам не удавалось обеспечить поставки нефти из России. Однако сейчас мы прилагаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений», — сказал господин Джаятисса (цитата по Adaderana).

Налинда Джаятисса отметил, что заместитель министра энергетики России скоро посетит Шри-Ланку, чтобы обсудить вопрос поставок очно. Представитель правительства островного государства выразил надежду, что первые танкеры с нефтью прибудут уже в апреле.

20 марта замминистра энергетики России Роман Маршавин и посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера обсудили вопросы сотрудничества двух стран в энергетике. Они затронули вопросы партнерства по линии ТЭК, а также запланировали несколько встреч на время визита господина Маршавина в островное государство.

Из-за перекрытия Ормузского пролива в марте глобальное предложение нефти сократится на 8 млн баррелей в сутки (б/с). По оценке МЭА, мировые поставки по итогам года достигнут 107,2 млн баррелей в сутки. Рост составит 1,1 млн б/с вместо ожидавшихся 2,4 млн б/с. Россия способна частично компенсировать выпавшие объемы. Пресс-секретарь российской дипмиссии в Коломбо Михаил Рогов сообщал, что Шри-Ланка попросила РФ обеспечить поставки в страну энергоносителей.

