Украина может «втемную» использовать страны ЕС и НАТО, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о случаях падения БПЛА на территории балтийских стран.

На брифинге господин Песков заявил, что «киевский режим хорошо известен» тем, что использует энергетическую инфраструктуру «в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС». «Конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, — добавил он, — и НАТО в своих преступных интересах».

Накануне эстонские СМИ сообщили о пролете неопознанного беспилотника над Аувереской электростанцией. Утверждалось, что аппарат задел трубу станции, но не причинил существенных повреждений. Местные СМИ утверждали, что дрон прибыл в воздушное пространство Эстонии с российской территории. На прошлой неделе разбившийся летательный аппарат обнаружили в Польше недалеко от границы с Украиной. В начале месяца разбившийся дрон нашли в Польше на территории буроугольной шахты.