В Польше возле границы с Украиной нашли обломки летательного аппарата

Разбившийся летательный аппарат обнаружили в Польше недалеко от границы с Украиной. Обломки нашли во Влодавском районе Люблинского воеводства, сообщает Gazeta.pl.

По информации издания, аппарат обнаружил житель близлежащего населенного пункта Кшивовежба. О каком типе воздушного объекта идет речь, в публикации не указано. Местная полиция подтвердила только факт обнаружения неопознанных обломков.

На прошлой неделе на территории буроугольной шахты в Конинском повете (районе) Польши был найден беспилотник.

