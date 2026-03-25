В Эстонии беспилотник задел трубу Аувереской электростанции

В Эстонии беспилотник задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере в уезде Ида-Виру. Об этом сообщает ERR со ссылкой на органы внутренней безопасности страны. По мнению местных властей, БПЛА проник в воздушное пространство страны с территории России.

«В ночь на 25 марта в 3:43 утра беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции Аувере. В результате аварии никто не пострадал», — заявил представитель Службы внутренней безопасности (цитата по ERR).

Энергетическая инфраструктура не получила повреждений. Правительство намерено созвать экстренное заседание в связи с инцидентом, связанным с безопасностью.

Утверждается, что беспилотник вошел в воздушное пространство Эстонии с российской стороны. Однако в прокуратуре признали, что беспилотник не был преднамеренно направлен ни на электростанцию Аувере, ни на Эстонию в целом. «В настоящее время предпринимаются первоначальные действия, расследование уточнит более конкретные обстоятельства», — заявила генеральный прокурор Астрид Аси.

Анастасия Домбицкая