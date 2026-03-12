Беспилотник упал на территории буроугольной шахты в Польше

Беспилотник обнаружили на территории буроугольной шахты в Конинском повете Польши. Об инциденте сообщил портал wydarzenia.interia со ссылкой на прокуратуру.

Дрон нашел сотрудник шахты в населенном пункте Гальчице. После обнаружения территорию оцепили сотрудники полиции. На месте работают полицейские из Познани и Конина.

Службы сообщили, что угрозы жизни или здоровью людей не выявлено. Специалистам предстоит установить тип устройства. Следствие выяснит, при каких обстоятельствах беспилотник оказался на территории шахты.