В Киришской промзоне в Ленобласти зафиксированы повреждения после атаки БПЛА

Средства ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Ленинградской областью. В промышленной зоне Киришского района зафиксированы повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Воздушная опасность БПЛА была объявлена в Ленинградской области с 00:43 до 03:53 мск. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил господин Дрозденко в Telegram-канале. Другие подробности чиновник не привел.

В городе Кириши Ленинградской области находится нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ (ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез», структура «Сургутнефтегаза»). Согласно информации на сайте предприятия, завод выпускает ароматические углеводороды, аммиак, алкилбензолы, бензин, дизельное топливо, керосин, серную кислоту, мазут, нефтебитум, парафин, растворители, сжиженные газы, товарные ксилолы. В компании атаку беспилотников не комментировали.