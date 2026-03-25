Водитель погиб при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

FPV-дрон атаковал автомобиль на хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области. В результате погиб водитель. Он скончался на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За прошедшие сутки при атаках 117 БПЛА на Белгородскую область пострадали двое мирных жителей. Также были повреждены 19 жилых помещений и 17 транспортных средств.

Сегодня утром господин Гладков заявил, что ситуация в белгородском приграничье остается «крайне напряженной». Он рассказал, что за два дня при обстрелах ВСУ пострадали 14 мирных жителей. А также сообщил о решении вывезти из приграничных соцучреждений постояльцев, которые не могут позаботиться о себе.

