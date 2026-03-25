В Белгородской области от ударов дронов погибли два человека

В Белгородской области в результате атак ВСУ погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. В результате удара 18-летний юноша получил смертельные ранения и скончался на месте.

В Грайвороне дрон атаковал автомобиль, в котором находились люди. В результате погибла женщина.

Водитель автомобиля получил множественные осколочные ранения спины, грудной клетки, головы, рук и ног. Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи его планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода.

Автомобиль, подвергшийся атаке, уничтожен огнем. Это уже третий подобный инцидент за сутки. Днем стало известно, что FPV-дрон атаковал транспорт на хуторе Бондаренков Шебекинского округа, водитель погиб.