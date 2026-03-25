В Белгородской области от атак 117 дронов ВСУ за сутки пострадали два человека

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область посредством как минимум 117 БПЛА и десяти боеприпасов. Пострадали двое мирных жителей. Были повреждены 19 жилых помещений и 17 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Два человека пострадали в селе Замостье Грайворонского округа от атаки дрона. Один из них, по оценкам медиков, находится в тяжелом состоянии. В населенном пункте повреждены автомобиль, соцобъект и частный дом. В городе Грайвороне пострадали три автомобиля и частный дом, в селе Рождественка — трактор, в селе Мощеное — две надворные постройки, три частных дома и два транспортных средства, одно из которых уничтожено огнем. В районе села Головчино поврежден грузовой автомобиль.

Серьезные разрушения также зафиксированы в Белгородском округе. По муниципалитету выпустили 19 беспилотников и шесть боеприпасов. В поселке Дубовое поврежден инфраструктурный объект, в селе Бессоновка — подсобное помещение на территории предприятия, в поселке Малиновка — частный дом, в поселке Октябрьский — три автомобиля и частный дом.

Сутками ранее при атаках на Белгородскую область получили ранения 12 человек. Были повреждены 18 домов и 30 транспортных средств.

Кабира Гасанова