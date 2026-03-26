В РЖД сообщили о росте ж/д перевозок нефти и угля из-за ситуации на энергорынке

Железнодорожные перевозки угля, нефти и нефтепродуктов увеличились из-за ситуации на мировом энергорынке. Об этом журналистам на съезде РСПП сообщил глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Отвечая на вопрос о спросе на энергоносители из России, господин Белозеров отметил, что поставки «задвигались чуть быстрее». «Ситуация видна каждый день, но каждый день — это не показатель, а оценку нужно будет давать по итогам месяца... Вот сейчас мы видим, что идет определенный прирост»,— сказал глава РЖД (цитата по «Интерфаксу»).

6 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал о росте спроса на российские энергоресурсы после начала военной операции против Ирана 28 февраля. Глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказывал, что Россия пересматривает цепочки поставок энергоресурсов и будет в первую очередь ориентироваться на соседние страны с общей границей.