Россия пересмотрит цепочки поставок энергоресурсов из-за ситуации вокруг Ирана

Россия пересматривает цепочки поставок энергоресурсов и будет в первую очередь ориентироваться на соседние страны с общей границей, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Переориентировать поставки решено на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Господин Цивилев назвал военный конфликт большим вызовом для всей мировой экономики, из-за которого предстоит построить новую систему логистических цепочек. Как пояснил министр, из-за фактической блокировки Ормузского пролива «любая цепочка поставки может находиться под ударом».

«Поэтому мы сейчас переосмысливаем эти цепочки поставок... Будем мы в первую очередь делать поставку энергоресурсов с ближайшими соседями, с которыми есть границы, где меньше рисков, а также будем пересматривать и другую логистику по поставке нефтепродуктов»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тот в ответ атакует Израиль и американские военные объекты в странах Персидского залива. Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран залива. Bloomberg писало, что Иран берет до $2 млн за безопасный проход судна через пролив.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп готов к любому аятолле».