Песков назвал Россию надежным поставщиком нефти и газа

Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, включая трубопроводный газ и сжиженный природный газ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«(Россия.—"Ъ") также способна гарантировать постоянство всех тех поставок, которые законтрактованы»,— сказал господин Песков на брифинге. Он также указал на рост спроса на российские энергоресурсы после начала военной операции против Ирана.

5 марта Дмитрий Песков говорил, что эскалация в Исламской Республике не может повлиять на стоимость топлива в России. Кроме того, он уточнял, что страны Европы не просили РФ возобновлять или увеличивать поставки энергоносителей из-за атаки США и Израиля на Иран.

Ситуация с поставками нефти и газа усугубилась после решения Ирана контролировать проход судов через Ормузский пролив — основной маршрут вывоза сырья из стран Персидского залива. После этого цена газа в Европе впервые с января 2023 года превысила $750 за 1 тыс. куб. м.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сырье не дотекает до рынков».