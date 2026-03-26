Казахстан отказался от проекта ГПЗ с Shell и Eni на Карачаганаке

Казахстан прекратит реализацию проекта газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении совместно с Shell и Eni. Об этом сообщило ТОО «PSA», действующее от имени правительства по соглашениям о разделе продукции.

«Оператор Карачаганакского проекта в лице компаний Shell и Eni не смог принять окончательное инвестиционное решение по ГПЗ. В этой связи полномочный орган официально потребовал от подрядчика завершить все работы по ГПЗ в мае 2026 года»,— заявило PSA (цитата по «Интерфакс»).

Казахстан отказался от строительства по действующему соглашению из-за значительного превышения сметы, слабой экономической эффективности и оттока средств из доли республики.

В PSA указали, что реализация проекта оператором признана нецелесообразной с технической, коммерческой и юридической точек зрения. Республика начала собственное проектирование ГПЗ для переработки газа и обеспечения энергетической безопасности.

Международный арбитраж в феврале поддержал претензии Казахстана по завышению затрат со стороны оператора Карачаганакского нефтегазового месторождения. Участники консорциума должны выплатить компенсацию в размере $2-4 млрд.