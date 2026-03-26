Дмитриев оценил преимущества БРИКС перед Западом в борьбе с энергокризисом

БРИКС может успешнее, чем западные страны, справиться с вызовами, которые стоят перед миром, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мы видим, что БРИКС совместно может решить те вызовы, которые сейчас стоят. И сможет сделать это гораздо более успешно, чем западный мир, который фактически погружается в эпоху тотального экономического и энергетического коллапса»,— сказал господин Дмитриев журналистам на съезда РСПП (цитата по ТАСС).

Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что в администрации президента США изучают, как скажется на экономике возможный скачок цен на нефть до $200 за баррель. Как утверждают собеседники агентства, высокопоставленные чиновники министерства «уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин».

По прогнозу Bloomberg, если нефть будет несколько месяцев держаться на уровне $170, это приведет к росту инфляции в США и Европе и снижению темпов экономического роста. Уровня в $200 за баррель нефть достигала только в 2008 году, и сейчас такая цена стала бы «огромным шоком для мировой экономики», отмечает агентство.

Анастасия Домбицкая