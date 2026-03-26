«Возможно, все только начинается»

США продолжают с Ираном «продуктивные переговоры». Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Судя по ее словам, если диалог провалится, по Исламской Республике будет нанесен новый мощный удар. Ранее поступили сообщения, что Тегеран полностью отверг мирный план Дональда Трампа. В случае начала американской наземной операции режим аятолл обещает жестко атаковать соседние страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает дальнейшего расширения антииранской коалиции.

Иран предсказуемо отверг мирный план Дональда Трампа из 15 пунктов, обвинив действующего президента США в создании «тумана войны» — информационного прикрытия для предстоящей наземной операции. Судя по многочисленным поступающим сообщениям с места событий, таковая является, по сути, свершившимся фактом. Можно спорить лишь о сроках и направлениях. При этом официальный Тегеран также представил свои аналогичные предложения, для коалиции совершенно неприемлемые. В ответ на предполагаемое вторжение режим аятолл также предсказуемо грозит страшными карами всему региону и, естественно, мировой экономике, которая в результате буквально прекратит свое существование.

Как известно, на Ближний Восток направляется элита армии США, так хорошо разрекламированная в голливудских боевиках. Обсуждается захват острова Харк и других ключевых объектов иранской инфраструктуры. Это все то, без чего страна в буквальном смысле столкнется с неминуемым хаосом. Между тем хочется обратить внимание на слова Трампа о том, что он ведет переговоры не с властью, а с некими «правильными» партнерами из этого государства. И что он получил недавно оттуда хороший подарок, не связанный с ядерной программой. По идее, нужно привыкнуть к тому, что нынешний глава Белого дома делает очень много разных заявлений, которые иногда прямо противоречат друг другу. Воспринимать все это всерьез и тем более как-то анализировать очень сложно.

Тем не менее нельзя исключать, что ставка все-таки делается на внутренний раскол в Иране. При этом важна не наземная операция, а ее угроза. Как нависший молот над наковальней.

Гадать дальше бессмысленно. Сейчас противники 47-го президента США активно разгоняют тезис о его беспомощности, что, мол, он полностью завяз на Ближнем Востоке. Рейтинги падают, импичмент практически неминуем. Все его слова — исключительно попытка успокоить рынки. Справедливости ради нужно отметить, что мировая экономика все еще остается на плаву. И, что еще важно, арабские монархии Персидского залива уже фактически не скрывают, что агрессивный сосед не сможет в этот раз легко отделаться.

Проблему нужно решить глобально. К слову, европейцы тоже как минимум раздумывают. Иными словами, нельзя исключать расширения коалиции, а это уже совсем другой поворот. Это придаст операции дополнительную легитимность. В любом случае сейчас лучше не спешить с выводами. Возможно, все только начинается.

Дмитрий Дризе