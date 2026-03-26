СКР возбудил три уголовных дела после нападения на школу подростка с арбалетом

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нападения школьника на сверстников в школе Челябинска. По предварительным данным, ученик девятого класса принес на занятия арбалет, сигнальный пистолет и перцовый баллончик и выстрелил в одноклассницу, после чего выпрыгнул из окна четвертого этажа. Школьники живы, нападавшего и его жертву госпитализировали в детскую больницу.

Расследование ведется по статьям о покушении на убийство, а также о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным региональных властей, школьник стрелял в девочку из ракетницы. В то же время местные СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что подросток пытался выстрелить из арбалета в учительницу, но промазал и попал в школьницу. При попытке сбежать через окно он, предположительно, сломал обе ноги. Другие школьники также жаловались на першение в горле из-за предполагаемого использования перцового баллончика.

Точных данных о состоянии госпитализированных нет. В СКР отметили, что жизни пострадавшей девочки ничто не угрожает. 112 сообщает, что девочка получила легкое ранение головы, так как у нападавшего «было оружие из детских магазинов», возможно, немного доработанное самостоятельно.

Занятия в школе приостановлены. На месте работают правоохранительные органы и комиссия регионального минобразования.