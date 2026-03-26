В Челябинске школьник с арбалетом и ракетницей выстрелил в одноклассницу

В одной из общеобразовательных школ Челябинска девятиклассник принес на занятия арбалет и выстрелил в одноклассницу. После нападения подросток попытался сбежать, выпрыгнув в окно.

«Выстрелил в голову однокласснице, — заявил Ura.ru источник. — После чего он выпрыгнул в окно четвертого этажа».

По информации собеседника издания, подросток при падении сломал обе ноги.

Очевидцы происшествия заявили 74.ru, что изначально школьник собирался стрелять в учительницу, но промазал и попал в девочку.

Мать одного из школьников заявила изданию, что нападавший также распылил перцовый баллончик. По ее словам, «ученики жалуются на першение в горле». «Какое-то время они сидели забаррикадированные в своем классе»,— добавила женщина. По сообщениям новостных Telegram-каналов, в «арсенале» нападавшего, помимо баллончика и арбалета, был также сигнальный пистолет.

В пресс-службе правительства региона подтвердили Ura.ru факт ЧП в школе. Также подтверждение поступило от администрации самой школы, указывает 74.ru: «В школе нам сообщили, что на месте МЧС, полиция, медики. Детей распускают по домам и »разбираются в ситуации«».

Подробностей о состоянии травмированного школьника и его одноклассницы пока нет.