В Челябинске подтвердили данные о нападении школьника с арбалетом и ракетницей

Власти Челябинской области подтвердили информацию СМИ о происшествии в одной из школ региональной столицы. Там ученик девятого класса пришел на занятия вооруженным и выстрелил в одноклассницу. Изначально сообщалось, что подросток стрелял из арбалета, а после попытался сбежать через окно и сломал обе ноги.

«Ученик 9-го класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет, — цитирует ТАСС комментарий областного правительства. — Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу, затем выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа, получив травмы».

Пострадавших школьников госпитализировали в детскую областную больницу. На месте ЧП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. По поручению губернатора в школу прислали комиссию министерства образования региона. Занятия приостановлены.