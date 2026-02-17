На Урале врачей-гинекологов научат отговаривать женщин от абортов

В Свердловской области запустят проект по изменению подхода к работе с женщинами, оказавшимися в ситуации репродуктивного выбора. Как сообщили в региональном минздраве, его цель — улучшение демографической ситуации в регионе.

«Сегодня мне очень понравилось, что руководитель проекта, презентуя его, произнесла слово "нежность". Мне это очень откликается. Именно так мы хотим выстроить работу с женщинами в наших женских консультациях — с нежностью»,— рассказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В рамках проекта врачи-гинекологи пройдут дополнительное обучение, разработанное для формирования нового сценария работы с женщинами , которые сомневаются в готовности сохранить беременность. На тренингах психологи совместно с врачами-гинекологами адаптируют методики работы для медицинского персонала, чтобы обеспечить максимально эффективную и деликатную поддержку. Особое внимание будет уделяться психологическому фактору.

«Мы понимаем, что нужно сопровождать не только женщин, но еще и врачей, работающих в женских консультациях. Если сам акушер-гинеколог настроен доброжелательно, то это повышает процент успеха в том, чтобы женщина эту беременность сохранила»,— отметила внештатный специалист по клинической психологии регионального минздрава Евгения Набойченко.

В проекте будут задействованы междисциплинарные команды — акушеры-гинекологи, психологи, социальные работники, духовники, юристы и экономисты. В качестве наставников также выступят опытные врачи, которые чаще всего добивались сохранения беременности.

Ранее от проведения абортов отказались в трех частных клиниках Екатеринбурга: «Шанс», «Екатеринбургский медицинский центр» (ЕМЦ) и «Гармония».

Полина Бабинцева