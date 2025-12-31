Митрополит Евгений одобрил отказ уральских клиник от проведения абортов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) поддержал решение трех частных клиник Екатеринбурга отказаться от проведения абортов, сообщил глава Екатеринбургской епархии в своем telegram-канале.

«Во-первых, за этими решениями стоят титанические усилия руководства региона. Низкий поклон за инициативу, которая спасает человеческие жизни! Во-вторых, сами врачи. Пересматривают подходы, доставшиеся нам от Советского времени. Аборты легализовал в 1920 году Ленин. В-третьих, нам всем предстоит жить в России. И любой шаг, направленный на сбережение народа — это хорошо и правильно», — рассказал он.

Ранее от проведения абортов отказались в трех частных клиниках Екатеринбурга: «Шанс» и «Екатеринбургский медицинский центр» (ЕМЦ), «Гармония».

Заместитель губернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова ранее сообщала, что это не запрет, а сознательный отказ частных центров от платных услуг на аборты в регионе.