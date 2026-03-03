Воронежский облсуд снова отказался выпускать из СИЗО экс-главу дирекции капстроительства

Воронежский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего руководителя «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александра Кима на решение о продлении ему меры пресечения в виде заключения в СИЗО по делу о мошенничестве. Это следует из картотеки суда. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в апелляционной инстанции, от второго фигуранта дела — бывшего руководителя управления строительной политики Евгения Шишкина — жалоба не поступала.

Господам Шишкину и Киму последний раз продляли арест в изоляторе в конце января в Советском райсуде Воронежа. По решению суда мера пресечения будет действовать до 28 марта.

К моменту истечения срока меры пресечения Евгений Шишкин и Александр Ким проведут в СИЗО почти девять месяцев. Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в их отношении было возбуждено региональным УМВД после проверки прокуратуры и УФСБ, в ходе которой выявили хищение более 37 млн руб. бюджетных денег при устройстве малых архитектурных форм в амфитеатре на Адмиралтейской площади в рамках реконструкции набережной. Вину господа Шишкин и Ким не признают.

Сергей Толмачев