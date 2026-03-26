«Известия»: сельхозпроизводители попросили вернуть экспортные пошлины

Российские сельхозпроизводители попросили Минсельхоз вернуть экспортные пошлины и ввести квоты для внутреннего рынка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обращение Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» к главе Минсельхоза Оксане Лут.

В ассоциации сообщили, что из-за роста цен на удобрения минимум на 30% с начала года внутренние цены сравнялись с внешнерыночными, а по некоторым позициям возник дефицит. При этом переложить дополнительные расходы на конечную стоимость продукции фермеры не могут из-за государственных мер по сдерживанию роста цен на продовольствие.

«Без стабилизации ситуации аграрную отрасль может ожидать существенное снижение сельхозпроизводства. Это усложнит выполнение целевого показателя по увеличению к 2030 году объема производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021-го»,— указано в документе.

С сентября 2023 года по декабрь 2024-го в России действовали экспортные пошлины на удобрения для сдерживания роста внутренних цен и баланса экспорта и внутреннего потребления. С 1 января 2025 года пошлины обнулили — это решение связали с повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей.