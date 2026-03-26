Акцент на СВО

Число обращений к сибирским омбудсменам, касающихся проблематики специальной военной операции (СВО), в 2025 году вновь выросло. Так, в Новосибирской области и Республике Алтай на их долю пришлось более половины от общего числа жалоб, а в Иркутской области — более 75%. В структуре обращений уполномоченные по правам человека в регионах отмечают рост числа тех, что касаются установления местонахождения бойцов и вызволения их из плена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветераны СВО оказались в центре внимания сибирских омбудсменов

Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия Светлана Могилина на сессии верховного совета 25 марта подвела итоги работы аппарата омбудсмена в 2025 году. По ее данным, в прошлом году он получил 546 обращений, что на 20,9% меньше, чем в 2024-м. Но при этом доля обращений, касающихся прохождения военной службы, продолжила расти. В 2022 году она составляла 16%, в 2023-м увеличилась до 25%, в 2024-м — до 31%, а в 2025 году составила 33%.

«Если в 2022—2023 годах наиболее частыми были вопросы о мерах социальной поддержки, то, начиная с 2024 года и особенно в 2025 году, приходят основные обращения по установлению местонахождения военнослужащего и включению его в список для обмена для возвращения из плена»,— уточнила госпожа Могилина.

Аналогичные изменения отмечают и другие сибирские омбудсмены в своих ежегодных докладах. Иркутский уполномоченный Светлана Семенова с отчетом еще не выступала, но на ее сайте приводятся статистические данные на 30 ноября 2025 года. Согласно этим подсчетам, о защите прав военнослужащих и членов их семей говорилось в 76% обращений (в 3,66 тыс. из 4,84 тыс.). Для сравнения, доля таких обращений в 2022 году составляла всего 7%, годом позже она выросла до 34%, а в 2024-м — до 55%.

Согласно докладу уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Елены Зерняевой, в 2025 году в аппарат омбудсмена поступило 3,65 тыс. обращений, что на четверть больше, чем в 2024-м. 1,9 тыс. из них отнесены к вопросам соблюдения и реализации прав участников СВО и членов их семей (53,1% от общего количества). В 2023 году таких обращений насчитывалось 348, годом позднее — уже 815. Таким образом, в прошлом году рост в этой категории составил 138,1%. 72,2% обращений (1,39 тыс.), имеющих отношение к СВО, были направлены для установления местонахождения или возвращения военнослужащего из плена.

«К сожалению, сохранилась и другая тенденция последних лет: значительную часть обращений, связанных с проведением СВО, составили просьбы оказать содействие в установлении местонахождения военнослужащего либо освобождении его из плена. Доля таких обращений в 2025 году увеличилась и составила 43,9% (в 2024 году — 36%)»,— говорится, в свою очередь, в докладе красноярского омбудсмена Марка Денисова. По его данным, рост в этой категории значительно опередил рост общего числа обращений (22,7% и 8,3% соответственно). По итогам прошлого года доля имеющих отношение к СВО обращений достигла 23,26%.

Томскому омбудсмену Елене Карташовой поступило 1,03 тыс. связанных с СВО обращений. Их число выросло к 2024 году (696) примерно в полтора раза. При том, что общее количество обращений увеличилось за год всего на 3,4% и достигло 3,02 тыс.

В Алтайском крае уполномоченному по правам человека Антону Васильеву 28% обращений пришло от участников СВО и членов их семей. Они стали самой многочисленной категорией. «За год таких обращений стало больше на 20%. В основном это связано с активным участием уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в розыске и возвращении домой из плена военнослужащих»,— указал господин Васильев в докладе, который будет представлен на сессии краевого законодательного собрания 26 марта. В соседней Республике Алтай омбудсмен Семен Шефер констатировал, что доля обращений с тематикой СВО в 2025 году достигла 55% — 645 из 1,18 тыс.

Сибирские уполномоченные по правам человека вносят в доклады рекомендации на основе практики своей работы. Например, Антон Васильев пришел к выводу, что проведение СВО создало «ряд правовых коллизий, которые делают уточнение статуса “военнопленный” в национальном законодательстве крайне необходимым как с правовой, так и с политической точки зрения». Его новосибирская коллега полагает, что в повышенном внимании нуждаются вопросы комплексной реабилитации участников СВО, в том числе оказания им психологической и психиатрической помощи.

Валерий Лавский