Минфин анонсировал расширение контроля ЦБ и ФНС за переводами физлиц

Банк России и ФНС с 2027 года расширят обмен данными о переводах физлиц. Цель — выявлять признаки ведения физлицами предпринимательской деятельности. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Для этого ЦБ и ФНС должны определить индикаторы риска ведения предпринимательской деятельности, сказал господин Сазанов журналистам, передает «РИА Новости».

Правкомиссия одобрила инициативу 23 марта, сообщал РБК. По задумке авторов законопроекта, налоговая служба сможет запрашивать у ЦБ данные об открытии и закрытии счетов физлиц, которые не зарегистрированы как ИП, и об их праве использовать карты и кошельки. Сейчас инспекторы могут получать данные о финансовых операциях только во время проведения налоговых проверок и при условии, что запрос мотивирован.