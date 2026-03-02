Ритейлер соберет урожай

Розничная сеть «Магнит» (MOEX: MGNT) займется производством голубики и яблок. Она выкупила хозяйство «Колос Кубани» в Краснодарском крае. 262 га земли могли обойтись ритейлеру в 1,8 млрд руб. Еще до 1,4 млрд руб. компания вложит в модернизацию производства. Расширив бизнес, «Магнит» сможет закрывать 31% потребности своих магазинов в голубике в летний сезон. Сейчас это самая популярная ягода в России, ее продажи опережают клубнику.

«Магнит» выкупил хозяйство по выращиванию голубики и яблок у ООО «Колос Кубани», рассказали “Ъ” в компании. В периметр соглашения вошли 262 га земли в Крымском районе Краснодарского края, 155 га из них — площадь плодоносящего сада. Стоимость сделки и ее параметры в «Магните» не привели. В «Колосе Кубани» оперативно не ответили “Ъ”. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий оценивает рыночную стоимость садов в 1–1,3 млрд руб. Но он предупреждает, что с учетом долга компании они могли обойтись в 1,8 млрд руб.

«Магнит» существует с 1994 года и занимает второе место по обороту среди российских FMCG-сетей. В январе—сентябре 2025 года выручка компании составила 2,53 трлн руб., прибавив год к году 14,6%. Ее основатель — Сергей Галицкий. Сейчас 29,23% в ПАО «Магнит» принадлежат Marathon Group Александра Винокурова. 29,7% у ООО «Магнит Альянс», «дочки» группы.

У «Магнита» 32,56 тыс. магазинов, 55 распределительных центров и 20 собственных производств. В числе последних тепличный комплекс «Зеленая линия», выпускающий томаты, огурцы, баклажаны, зеленые культуры и грибы. Бизнес по производству овощей отрытого грунта ритейлер продал летом 2025 года агрохолдингу «Доминант» (см. “Ъ” от 2 июня 2025 года). Плодово-ягодными культурами сеть ранее не занималась.

ООО «Колос Кубани» существует с 2018 года и сейчас на 100% принадлежит Денису Тарану, следует из СПАРК. Ранее предприятие в равных долях контролировали ставропольское АО «СХП "Колос"» и ЗАО «Династия» (см. “Ъ” от 19 декабря 2023 года). Выручка компании в 2024 году составила 183,2 млн руб., прибавив год к году 53,7%. Чистый убыток при этом достиг 100,58 млн руб. Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий включает «Колос Кубани» в топ-5 крупнейших по площади выращивания голубики хозяйств в России. Но яблоневый сад компании небольшой.

Голубика в хозяйстве «Колоса Кубани» занимает 73 га, яблоки — 82 га. Эти значения планируется увеличить до 130 и 132 га соответственно, говорят в «Магните». В модернизацию производства ритейлер вложит до1,4 млрд руб. Деньги потребуются на новые линии сортировки, фасовки, холодный склад, камеру газации и т. д. Поставлять ягоды в магазины южных и центральных регионов планируется начать уже в июне.

За счет новых мощностей «Магнит» рассчитывает закрывать собственные потребности. В 2026 году здесь можно будет вырастить 78 тонн голубики. Это 12% объема реализации в летние месяцы. После расширения площадей показатель вырастет до 31%. Продажи голубики в «Магните» в 2025 году выросли в полтора раза. Сейчас это самая востребованная ягода у покупателей, она опережает клубнику, смородину, малину и другие.

Госпожа Козий объясняет популярность голубики возможностью хранения полтора-два месяца, удобством упаковки и транспортировки, вкусовыми качествами. Эксперт отмечает, что производство ягод в России растет в среднем на 6% в год. Но 80% голубики — импорт. Спрос на ягоды остается почти равномерным весь год, а отечественная продукция доступна с июля по сентябрь.

29,1 тысячи тонн составил урожай ягод в России в 2025 году, по оценке Россельхозбанка.

Производство яблок на мощностях «Колоса Кубани» в 2026 году может составить 2,23 тыс. тонн. Это только 2% от годовой потребности «Магнита». Но с помощью собственной площадки ритейлер рассчитывает нарастить экспертизу в категории. Категория ultra fresh для розницы самая сложная, а собственное производство позволяет ритейлеру контролировать себестоимость и качество продукции, поясняет Юрий Левицкий. Группа считается маржинальной. Наценка сетей в сегменте, по словам собеседника “Ъ” на плодовом рынке, может достигать 50–100%.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров поясняет, что «Магнит» практически единственный ритейлер FMCG в России, который делает ставку на производство овощей и фруктов. Хотя в других странах стратегия распространена. Сам по себе аграрный бизнес подвержен биологическим и климатическим рискам, напоминает господин Левицкий. Поэтому в России достаточно избирательно подходят к выбору активов. Но эксперт отмечает, что на плодово-ягодном рынке завершается инвестиционный цикл. Заложенные в период активного импортозамещения сады вышли на пик формы, и собственники могут выходить из бизнеса. Это может стимулировать сделки слияния и поглощения.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов