Два человека погибли в Херсонской области при атаке БПЛА

В результате налета беспилотников ВСУ на жилой дом в городе Алешки в Херсонской области погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По словам господина Сальдо, на месте погибла женщина, пострадавший мужчина позднее умер в больнице.

По данным Минобороны, в период с 23:00 мск 24 марта до 7:00 25 марта средства ПВО уничтожили 389 беспилотников ВСУ над регионами России. Еще 85 дронов были ликвидированы с 8:00 до 13:00 мск.