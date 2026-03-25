Силы ПВО за ночь сбили над Россией 389 БПЛА

В период с 23:00 мск 24 марта до 7:00 25 марта средствами ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Крымом, Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

В Ленинградской области ночью сбили 56 дронов, уточнил губернатор Александр Дрозденко. В Усть-Луге в зоне порта произошел пожар, в Выборге повреждена кровля жилого дома. Никто не пострадал. В Белгороде из-за ночной атаки повреждены объекты энергетики. В Смоленской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.