Российские силы ПВО за пять часов сбили 85 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 13:00 мск уничтожили 85 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбивали над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московской областей. За это время мэр столицы Сергей Собянин отчитывался об уничтожении 12 БПЛА.

С 23:00 24 марта по 7:00 25 марта сбиты 389 беспилотников. Тогда Минобороны сообщало об уничтожении БПЛА над Крымом, Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.