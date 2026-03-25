Суд отклонил просьбу защиты об оправдании экс-замглавы полигона «Скоково»

Ярославский областной суд отказал защите Евгения Аброськина, бывшего заместителя генерального директора АО «Скоково» (принадлежит правительству области), в оправдании по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее Ярославский районный суд установил, что в 2019 году замгендиректора Аброськин подготовил документы на аукцион, которые обеспечивали победу подконтрольному ему ООО «НефтеГазСервис». Предметом торгов была поставка станции очистки фильтрата для полигона отходов, цена контракта — 82,3 млн руб.

По личным договоренностям с Аброськиным организация поставила станцию за 25 млн руб. Однако в технике отсутствовало необходимое для работы оборудование. Оставшиеся 57 млн руб. заместитель руководителя вывел через подконтрольные фирмы. Таким образом АО «Скоково» был нанесен ущерб в 82 млн руб.

В декабре 2025 года суд признал Евгения Аброськина виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему было назначено 5 лет колонии общего режима. Защита подала жалобу с просьбой оправдать Аброськина.

«Сегодня, 25 марта, Ярославский областной суд с учетом позиции прокуратуры отклонил апелляционную жалобу, оставив приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу»,— сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что ранее с поставщика станции суд взыскал 82,3 млн руб.

Алла Чижова