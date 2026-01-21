Морская коллегия РФ подготовила меры реагирования на нарушения морского права

Президиум Морской коллегии РФ выработал меры реагирования на нарушения норм международного морского права со стороны недружественных государств. Об этом сообщила пресс-служба коллегии.

Заседание провел помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Участники обсудили меры по обеспечению безопасности судоходства на стратегически важных морских коммуникациях. Подготовленные предложения планируется представить президенту России Владимиру Путину.

Россия несколько раз заявляла о нарушениях международного морского права со стороны недружественных государств. 25 декабря 2025 года представитель МИД России Мария Захарова обвинила в нарушении Швецию после задержания российского судна Adler.

7 января спецназ ВМС США взял под контроль нефтяной танкер Marinera, который находился в международных водах северной Атлантики — между Исландией и Великобританией. Основанием для операции стали подозрения в нарушении американских санкций, связанных с транспортировкой нефти из Ирана и Венесуэлы. За несколько часов до инцидента судно, ранее шедшее под флагом Панамы и зарегистрированное как Bella 1, сменило флаг на российский и получило новое название — Marinera. В Минтрансе России в связи с этим подчеркнули, что действия США не соответствуют положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.