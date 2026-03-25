США проинформировали РФ об итогах переговоров с Украиной во Флориде

США обстоятельно проинформировали Россию об итогах прошедших 21-22 марта переговорах с Украиной в Майами. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«То есть они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где сейчас и они, и мы находимся»,— заявил Юрий Ушаков журналистам.

В переговорах в Майами участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую делегацию возглавлял председатель Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Американская сторона назвала обсуждения конструктивными. Консультации посвятили «уточнению и решению оставшихся вопросов с тем, чтобы приблизиться к всеобъемлющим договоренностям о мире», говорил Стив Уиткофф. Украинская сторона сообщила об обсуждении «ключевых вопросов». Детали не уточнялись.

Лусине Баласян